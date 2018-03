La 3e édition du 5 à 7 Benny-Fice permet d'amasser 22 288$ au profit des Auberges du Cœur

Le 20 mars dernier a eu lieu la 3e édition du 5 à 7 Benny-Fice, un événement spécial pour amasser des fonds au profit des Auberges du Cœur.

Des représentants de plusieurs organisations du Nord de Lanaudière ont assisté à l’évènement au Foyer du Centre Culturel de Joliette afin de montrer leur appui à la cause. Sous la présidence d’honneur de Monsieur David Bélanger de la Bijouterie PM Bélanger, cette soirée à été un franc succès et a réunis 145 personnes. Monsieur Bélanger s’est dit très heureux d’avoir été le président d’honneur de cette troisième édition.

L’équipe de Benny&Co est très fière d’avoir piloter ce projet en collaboration avec les Auberges du Cœur et ainsi faire découvrir qui sont les Auberges du Cœur et sensibiliser plus de monde à cette cause.

Les trois dirigeants des Auberges du Cœur de Lanaudière sont fiers de ce succès qui a permis de ramasser 22 288$ et tiennent à remercier les participants ainsi que les Lions qui ont contribué de façon significative en accordant un don de 15 000$.