Des fruits et légumes pour tous : 18 750 $ pour deux projets porteurs à Lanaudière

À la suite d’un appel de projets lancé en décembre dernier, 100° dévoile aujourd’hui les projets retenus dans villes de Lanaudière. Innovants et répondant à un besoin réel et urgent, deux projets de la région ont retenu l’attention du comité de sélection et se partageront la somme de 18 750 $ afin d’améliorer la gestion et l’accessibilité des fruits et légumes.

Québec en Forme et la Fondation Louis Bonduelle se sont associés dans un appel de projets 100° pour soutenir et apporter des solutions au système alimentaire en mettant à contribution divers organismes que ce soit des municipalités, des organismes communautaires ou des institutions scolaires. Les projets retenus, qui se verront remettre un financement allant jusqu’à 10 000 $, visent à améliorer le système alimentaire et la gestion des fruits et légumes de la ferme à l’assiette, c’est-à-dire de la production à la distribution.

« Dans Lanaudière, la promotion des saines habitudes de vie est une priorité et un de nos piliers d’engagement. L’appui de 100° dans la région représente non seulement une opportunité d’étendre nos projets collectifs d’approvisionnement, mais aussi celle de créer de nouvelles initiatives à long terme », affirme Thérèse McComber, ambassadrice 100° à Lanaudière, dont le rôle consiste à promouvoir l’engagement et à soutenir ceux qui veulent créer de nouveaux projets avec 100°.

Des projets pertinents et novateurs

Centre Communautaire Bénévole Matawinie pour les JardinierEs Solidaires de Chertsey - Prendre soin de nos ressources alimentaires!

Fondation Santé MRC de D'Autray - Des denrées à l'année pour nos bouchées de réussite

500 000 $ remis au Québec

Sous la thématique « S’approvisionner autrement : fruits et légumes à l’année pour tous », le partenariat entre Québec en Forme et la Fondation Louis-Bonduelle permettra de remettre plus de 500 000 $ à 57 projets novateurs au Québec.

« Avec cet appel de projets, Québec en Forme souhaitait voir éclore des initiatives adaptées aux réalités locales et aux besoins des milieux; une formule gagnante pour en assurer leur réussite. Les organismes ont été nombreux à répondre à l’appel démontrant ainsi que la volonté de faire mieux s’intègre dorénavant dans l’équation. En effet, plus de 400 projets ont été déposés et notre jury en a sélectionné 57. Ce financement permettra aux organismes de repenser les modes d’approvisionnement pour que chacun ait un meilleur accès à des fruits et légumes frais toute l’année! », souligne Éric Lamothe, directeur général de Québec en Forme.