Le Club optimiste de Sainte-Béatrix remet 15 200 $ à la Fondation pour la Santé grâce à la 16e édition de son Berce-O-Thon!

Pour une 16e édition, le Club optimiste de Sainte-Béatrix a reconduit son Berce-O-Thon au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. L’activité s’est tenue au Pavillon du village de Sainte-Béatrix les 3 et 4 mars dernier et a permis d’amasser 15 200 $; une fierté pour les organisateurs et les participants.

Fidèle aux tout-petits, le Club optimiste a choisi encore une fois de verser la somme au secteur de la pédiatrie du Centre Hospitalier De Lanaudière. Cette année, l’argent servira à faire l’acquisition de deux moniteurs cardiaques néonataux pour la salle d’accouchement et la salle d’opération du Centre hospitalier De Lanaudière. Cet achat permettra d’offrir des soins de réanimation néonatale conformes aux dernières normes de pratique de la Société Canadienne de Pédiatrie et du Programme de Réanimation Néonatale pour les nouveau-nés nécessitant des soins plus avancés après un accouchement ou une césarienne. Ces équipements permettront de mieux déceler certains problèmes pouvant survenir chez le nouveau-né et guidera avec plus de précision les interventions des équipes soignantes et la réanimation, en plus de faciliter un transfert plus sécuritaire des poupons entre la salle d’opération ou la salle d’accouchement et l’unité de soins néonataux (pouponnière). Il s’agit donc d’un investissement nécessaire s’inscrivant dans une démarche permettant au personnel soignant d’offrir des soins toujours plus sécuritaires et à la fine pointe.

« C’est si beau de voir une communauté s’impliquer pour nos adultes de demain. Voir les générations se croiser comme ici, s’entraider, se soutenir; c’est porteur de beaucoup d’espoir pour l’avenir!», a déclaré sur place Caroline Martel, directrice générale de la fondation.

La fondation tient à remercier le Club optimiste de Sainte-Béatrix et tous les participants pour leur dévouement envers la cause et surtout, pour leur fidélité. La fondation est choyée de pouvoir compter sur de tels partenaires!