« Skiez et réseautez » récolte 10000 $ pour Centraide Lanaudière

C’est le jeudi 8 février dernier que s’est tenue la quatrième édition de l’activité « Skiez et réseautez » de Centraide Lanaudière. Cet événement a permis de récolter la somme de 10 000$.



Cette journée de ski alpin et de réseautage à Val Saint-Côme a réuni plus de 60 entrepreneurs, gens d’affaires et professionnels de la région de Lanaudière afin de renforcer ou de créer de nouveaux liens d’affaire. Pour cette 4e édition, en plus de profiter de la magnifique journée sur les pentes, les participants ont pu entendre le témoignage de Françoise Arnoux, coordonnatrice de la Maison des Jeunes du Nord à Saint-Michel-des-Saints.



La précieuse contribution du comité organisateur, ainsi que la participation des partenaires tels que la station touristique Val Saint-Côme, Compo Recycle, Groupe Crête, Desjardins Entreprises, Banque BDC, Volailles Gilles Lafortune inc., Isolation Majeau et frère, JC Perreault, Finitions SMB, DKP Notaires Avocats, Harnois Groupe pétrolier et les Rôtisserie Benny ont permis de faire de cette journée mémorable un franc succès et de contribuer à amasser 10 000 $. Ce montant a été versé à Centraide Lanaudière dont la cause rejoint toute la région.



Toutes les régions du Québec sont desservies par les Centraide et chacun d'eux recueille des dons sur son territoire pour les y investir afin d'agir sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Les Centraide soutiennent environ 1 500 organismes et projets communautaires qui viennent en aide à près de 1,5 million de personnes au Québec.