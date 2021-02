Entrevue vidéo avec Pierre Thabet: président de Boa-Franc et philanthrope

Malgré ses rôles de président de l'entreprise Boa-Franc et administrateur à la Banque Nationale, Pierre Thabet a surtout accordé une entrevue à Néomédia en tant que philanthrope. Cette année, il a choisi de soutenir la Fondation CHU Sainte-Justine.

En effet, l'homme d'affaires de s'implique depuis longtemps auprès de sa communauté et auprès de nombreux organismes des domaines de la santé, de l'éducation du monde communautaire.

Pour les mois de février et de mars, M. Thabet agit en tant que porte-parole pour la Fondation CHU Sainte-Justine. Souhaitant inspirer d'autres membres de sa communauté à s'engager envers la fondation, l'entrepreneur s'est engagé à doubler personnellement tous les nouveaux dons mensuels pour la prochaine année jusqu'à concurrence de 50 000$ dans la période du 18 février au 6 mars 2021.

Pierre Thabet s'est senti particulièrement touché par la cause lors d'un tournoi de golf organisé pour la Fondation du CHU Sainte-Justine où il a pu entendre le témoignage d'une enfant ayant reçu des traitements au centre hospitalier.

« On ne peut pas, ne pas être touché. J’ai quatre enfants et onze petits-enfants et on est chanceux dans la famille, car ils sont tous corrects, mais ce n'est pas comme ça partout. Cela aurait pu nous arriver aussi », exprime Pierre Thabet.

La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de soutenir le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Associé à l'Université de Montréal, le CHU Sainte-Justine est l'un des plus grands centres de formation en pédiatrie au Québec et un chef de file au Canada; il accueille chaque année plus de 4 000 étudiants et stagiaires et son centre de recherche compte plus de 200 chercheurs.

La meilleure façon de participer à la récolte de dons mensuels à la Fondation CHU Sainte-Justine est via leur site web au www.fondationstejustine.org/fr/don/faire-un-don.