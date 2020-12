Bonification à 400 000 $ de l’Entente de partenariat régionale en tourisme pour Lanaudière

Les six MRC de Lanaudière et Tourisme Lanaudière s’allient pour doter le Fonds de développement de l’offre touristique de Lanaudière, issu du volet 3 de l’Entente de partenariat régionale en tourisme (EPRT) de Lanaudière, d’une enveloppe supplémentaire de 400 000 $, ce qui porte l’enveloppe totale de ce volet à 932 000 $ jusqu’en 2022 en comptant la contribution déjà annoncée du ministère du Tourisme.

En vue de favoriser le développement de l’offre touristique de la région de Lanaudière, de nombreux partenaires régionaux s’unissent pour relancer le Fonds de développement de l’offre touristique de Lanaudière (FDOTL) et doter à nouveau la région d’un fonds permettant de soutenir des projets de développement et de structuration de l’offre touristique.

En octobre dernier, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, annonçait l’attribution d’une enveloppe de 852 304 $ à Tourisme Lanaudière pour la mise en place des volets 1 et 3 de l’EPRT.

« Il est d’une grande importance de poursuivre le développement d’une offre touristique attrayante afin d’assurer une reprise du tourisme en force après la pandémie. Les entrepreneurs de Lanaudière et les acteurs du milieu l’ont bien compris. Je suis extrêmement fière de cette alliance entre les différents partenaires lanaudois, dont je salue l’engagement et la proactivité. Je suis convaincue que de nombreux projets inspirants et porteurs pour notre relance touristique verront le jour grâce à ce fonds », de dire Caroline Proulx.

À cet investissement s’ajoutent maintenant une somme de 300 000 $ provenant des six MRC composant le territoire, ainsi qu’une somme de 100 000 $ provenant de Tourisme Lanaudière, toutes deux destinées au volet 3 de l’EPRT.

Ainsi, le volet 3 est maintenant doté d’une enveloppe totale de 932 000 $. Le reste de l’enveloppe, soit 320 304 $, financé à 100 % par le ministère du Tourisme, servira à soutenir les PME touristiques dans la mise en place de mesures sanitaires (volet 1).

Les entrepreneurs souhaitant investir afin de faire progresser l’industrie touristique, en bonifiant son offre, sont invités à communiquer dès maintenant avec Tourisme Lanaudière afin de prendre connaissance des spécificités du programme.

« Les MRC sont heureuses de pouvoir poursuivre la collaboration avec Tourisme Lanaudière et le ministère du Tourisme afin de soutenir le dynamisme de ce secteur phare de l’économie lanaudoise. Les projets retenus dans le cadre de ce programme contribueront assurément au rayonnement de notre territoire », a précisé Normand Grenier, président de la Table des préfets de Lanaudière.

Les projets qui pourront être financés dans le volet 3 de l’EPRT correspondent à l’une des sept catégories suivantes : Attraits, activités et équipements, Études; Structuration de l’offre touristique régionale; Hébergement; Festivals et événements; Services-conseils et Développement numérique d’une entreprise.