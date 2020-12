Le Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique se tiendra les 12 et 13 mars prochain

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière invite la population à participer à l’édition spéciale de son événement-bénéfice, le Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique, les 12 et 13 mars prochains.

En équipe, les participants seront appelés à réaliser un double objectif : collecter un maximum de dons pour améliorer les soins de santé et les services sociaux du nord de Lanaudière, de même qu’effectuer des kilomètres dans le sport de leur choix.

En temps normal, le Défi Ski accueille chaque année des centaines de skieurs et planchistes à la Station touristique Val Saint-Côme pour une compétition amicale au profit de la santé. Cette année, prenant en compte le contexte incertain et les paramètres actuels de santé publique, le comité organisateur propose une nouvelle formule.

Pendant deux jours, les participants pourront réaliser leur objectif de kilomètres dans leur discipline et leur lieu de prédilection. Il n’y aura donc pas de rassemblement. Avant la tenue de l’événement, chaque équipe recevra une boîte contenant divers articles permettant de vivre pleinement l’expérience de ce défi sportif.

Dès leur inscription, les équipes seront encouragées à réaliser leur collecte de fonds. Les équipes s’inscrivant hâtivement disposent donc davantage de temps pour réaliser leurs activités de financement.

La fondation invite les gens à s’inscrire le plus tôt possible, puisque les équipes ayant obtenu les meilleurs résultats de collecte de fonds seront récompensées.

Les conférences d’ouverture et de clôture seront diffusées sur la page Facebook du Défi. Il sera possible de suivre la progression des équipes, autant en termes de kilomètres que de dons, sur des plateformes Web et sur les réseaux sociaux tout au long de l’événement.

En nouveauté cette année, la population est invitée à participer à un encan interactif. Plusieurs lots de différentes valeurs seront présentés une semaine avant la tenue du défi, laissant plus de temps aux gens pour miser sur les items.

« C’est prouvé : l’activité physique et le sport ont de grands bienfaits pour la santé, autant physique que mentale. Nous souhaitons que les gens bougent! Ski de fond, raquettes, patin à glace, fatbike, jogging, peu importe! Ils pourront le faire dans le sport qu’ils veulent et à l’endroit qu’ils veulent. Le Défi Ski Nicoletti est une excellente activité de consolidation d’équipe pour les entreprises ou simplement à faire entre amis ou en famille. En plus, c’est une belle façon d’appuyer la fondation », a soutenu Renelle Nicoletti, membre du comité organisateur de l’événement et administratrice de la fondation.

Le montant amassé par l’événement-bénéfice sera, entre autres, investi dans la phase deux du projet financé l’an dernier, soit le projet du CLSC de Chertsey.

En 2020, les fonds ont permis l'acquisition d'équipements spécialisés afin d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé pour la population. Cette année, le projet sera complété en finançant la reconfiguration de l'aire d'urgence et de l'accueil, de même que la construction de salles de soins, permettant ainsi la mise sur pied d'un GMF et d'un service d'urgences mineures.

Rappelons que depuis 2017, les sommes amassées grâce au Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique sont distribuées à 50 % dans le Fonds Pier-Luc Morin pour les installations de la MRC de Matawinie, comprenant quatre CLSC, quatre centres d’hébergement, deux centres de réadaptation et les services externes psychiatriques pour adultes.

L’autre moitié des sommes est versée au fonds général de la fondation afin que toutes les autres installations de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière puissent en bénéficier.

Il est possible d’inscrire une équipe dès maintenant sur le site internet du défi. Le tarif d’inscription est de 500 $ et une collecte de dons de 100 $ minimum est demandée.