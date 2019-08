Des humains avant tout sur les routes du pays

Du 1er au 7 septembre , joignez-vous à l’industrie du camionnage pour souligner la 21e édition de la Semaine nationale du camionnage et l’importance de cette industrie dans nos vies. Sous la thématique, Des humains avant tout, la Semaine nationale du camionnage est une occasion unique de rendre hommage à ces hommes et femmes qui, jour après jour, d’un océan à l’autre, assurent le transport de vos marchandises en toute sécurité, fiabilité et efficacité.

L’industrie du transport routier de marchandises joue un rôle crucial dans le quotidien de tous en plus de représenter un secteur névralgique de l’économie canadienne. Tout ce qui nous entoure doit être transporté, à un moment ou un autre, à bord d'un camion, avant d'arriver chez vous. Les aliments frais que vous achetez régulièrement à l’épicerie, l’essence que vous mettez dans votre auto, le vélo que vous avez acheté!

L’industrie du camionnage ne se résume pas à la conduite d’un véhicule lourd, afin de s’assurer que les marchandises parviennent à leur destination, il faut une équipe de professionnels dévoués possédant un large éventail de compétences qui œuvre au soutien des opérations routières afin d'assurer que le tout chemine, de façon sécuritaire, et à temps. Pour en savoir plus sur les carrières en transport, consultez le choisistaroute.com.

La Semaine nationale du camionnage en bref :

- Une soirée reconnaissance organisée par l’ACQ;

- Distribution d’affiches électroniques aux membres et partenaires;

- Tirage de plusieurs forfaits cadeaux pour les employés de nos membres transporteurs;

- Messages de reconnaissance sur plusieurs stations radiophoniques ainsi que sur les panneaux des ponts Samuel-de-Champlain et Jacques-Cartier;

L’industrie du camionnage en bref :

- L’industrie représente 4,6 milliards $ (1,2%) du PIB québécois;

- Près de 8,4 milliards $ en retombées économiques;

- 115 000 travailleurs dont 54 000 chauffeurs;