L’ajout des nouveaux prix à la loterie vaccinale vous incite-t-il à vous y inscrire ?

Lancée le 25 juillet, la loterie vaccinale du gouvernement du Québec apporte son lot de réactions. Si plusieurs y voient un certain problème d’éthique, d’autres, au contraire, trouvent l’idée fort intéressante. D’ailleurs, plus de 1,2 million de personnes y étaient inscrites en date du 29 juillet.

Ce vendredi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre des Finances, Éric Girard, ont annoncé que grâce à la collaboration de Bombardier et d’Air Canada, de nouveaux prix ont été ajoutés au concours.

Parmi ces nouveaux lots, soulignons un forfait vacances à Cancún, des bons de voyage, des points bonis Aeroplan et un vol de 90 minutes sur un jet d’affaires de Bombardier. Rappelons que divers montants d’argent ainsi que des bourses d’études pour les 12 à 17 ans sont aussi en jeu.

