Programmation diversifiée au camp de jour Bosco 2021

Signe que le printemps s’installe tranquillement, la Ville de Saint-Charles-Borromée a lancé aujourd’hui sa programmation détaillée du camp de jour Bosco qui débutera le 28 juin prochain.

Les sites du camp de jour charlois proposent de nombreuses installations comme les plages naturelles surveillées, les terrains de soccer, de tennis, de baseball, de volleyball, les jeux d’eau, les aires de jeux et les espaces de jeux libres.

Ce camp est également conforme au cadre de référence des camps de jour municipaux de l’Association québécoise du loisir municipal en partenariat avec l’Association des camps de Québec.

« Bien que la sécurité du personnel et celle des enfants tout comme le respect des consignes gouvernementales sont prioritaires, l’équipe des loisirs travaille fort pour faire en sorte que les nouvelles conditions que l’on connaît n’impactent ni le camp ni le plaisir des enfants! », a assuré Jean-Sébastien Hénault, président de la Commission des loisirs et de la culture.

Camp de jour régulier

Le camp de jour régulier et le service de garde (de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30) sont exclusifs aux résidents de Saint Charles-Borromée et il est possible de s’inscrire pour tout l’été, soit du 28 juin au 20 août ou à la semaine.

Camps spécialisés

De plus, une grande diversité de camps de jour spécialisés est également proposée pour cet été. Que ce soit pour des jeunes actifs, des passionnés du règne animal, des futurs humoristes ou comédiens en devenir, des apprentis joueurs de golf, des créateurs, des amateurs d’accro-danse, de KATAG ou de futurs ingénieurs, il y en a pour tous les goûts.

L’inscription à un camp spécialisé inclut le service de garde; votre enfant a donc accès au site de 7 h à 17 h 30 et les activités spécialisées débutent à 9 h.

Les camps de jour spécialisés sont offerts aux non-résidents.

Inscription en ligne dès le 26 avril

Quant aux inscriptions, la Ville poursuit sa transition numérique et facilite la vie du citoyen en proposant celles-ci uniquement en ligne cette année. Les parents voulant profiter de ce service qualifié et sécuritaire pourront inscrire leur enfant via le nouvel espace citoyen CIVIS accessible au vivrescb.com dès le 26 avril prochain à 8 h 30.

Deux sites de camp

Pour la deuxième année consécutive, afin de respecter les différentes normes sanitaires exigées et offrir le maximum de sécurité à nos jeunes, le camp de jour se déroulera sur deux sites.

• Pour les 5 à 8 ans, c’est au parc Casavant-Desrochers que ça se passe;

• Pour les 9 à 12 ans, c’est le parc Saint-Jean-Bosco qui est privilégié.

Rencontres d’information virtuelles

Considérant les particularités quant à l’organisation des camps de jour, des rencontres d’information virtuelles sont organisées, soit le 16 juin pour les enfants de 5 à 8 ans et le 17 juin pour les enfants de 9 à 12 ans. Les rencontres sont à 19 h via la plateforme Zoom. Un lien de participation sera envoyé en s’inscrivant.