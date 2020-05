Développement durable : l'École secondaire de l’Érablière remporte 20 000$ pour son travail

Choisie parmi plus de 500 participants pour ses efforts remarquables en matière de développement durable et ses initiatives environnementales, l’école secondaire de l’Érablière de St-Félix-de-Valois, est un des 20 établissements gagnants du concours Donne des super pouvoirs à ton école, organisé par Bureau en Gros.

L'établissement recevra un prix d’une valeur de 20 000 $ en produits technologique qui seront utilisé, notamment, pour connecter les étudiants et les professeurs lors des classes en ligne.

L’école s’est démarquée grâce aux nombreux programmes et initiatives développés par le personnel et les élèves, notamment l’installation de poubelles "trois voies" (déchets, recyclage, compost) afin d’éduquer les élèves à de bonnes pratiques environnementales.

Leur travail sur les kiosques d’informations lors de la soirée de rencontres des parents afin de sensibiliser ces derniers à la réduction de l’utilisation du plastique dans notre quotidien a également été souligné.

De même pour les activités de sensibilisation à l’utilisation d’une boîte à lunch écoresponsable et la création de sacs à lunch et à collation et la mise sur pied d’un projet de serres de pousses et semis en classe pour initier les élèves à prendre part activement à la production de leurs propres ressources.

Grâce à ce prix, l’école sera en mesure d’aider son personnel et ses étudiants à rester connectés.

« Les gagnants ont été choisis parce que leurs contributions nous ont vraiment inspirés. Ces étudiants mènent la charge pour enseigner aux générations actuelles et futures l'importance d'un mode de vie durable, a déclaré Cristina Greco, directrice générale par intérim, Écoapprentis. Pendant cette période d'incertitude, la technologie est plus importante que jamais pour maintenir la connexion entre étudiants et enseignants, dans le but de continuer le bon travail qu'ils ont accompli depuis le début de l'année. »