Alloprof lance un jeu vidéo de lecture en collaboration avec des auteurs jeunesse québécois

Alloprof lance un nouveau jeu vidéo pour développer les habiletés de lecture des enfants de la 3e à la 6e année du primaire : Grimoire. Le jeu est construit à partir d’extraits de livres d'auteurs de littérature jeunesse du Québec, dont Stéphanie Gervais, et d’une variété de textes adaptés aux goûts et au niveau des jeunes lecteurs.

Plus concrètement, le joueur doit répondre à des questions de compréhension de lecture afin de libérer un maximum de créatures sympathiques et de les nourrir de pépites d’or. Une approche de jeu qui a fait ses preuves afin de motiver les jeunes à aller au bout des défis qui leur sont lancés.

« On l’oublie parfois, mais les élèves doivent comprendre des textes dans toutes les matières. C’est notamment pourquoi les compétences en lecture jouent un rôle crucial dans tout le parcours scolaire des jeunes, ainsi que dans leurs perspectives d’emploi et leur qualité de vie future », rappelle Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d’Alloprof. « Grimoire vise à donner le goût de lire et à améliorer cette compétence essentielle! », explique-t-il en précisant que d’autres idées pour favoriser la lecture sont également proposées sur la plateforme Alloprof Parents.

Offrir des textes de qualité et faire rayonner les auteurs jeunesse d’ici

Avec la collaboration de la maison d’édition Dominique et compagnie, Grimoire présente des extraits de romans de 6 auteurs jeunesse du Québec. Les textes de type informatif du jeu sont, quant à eux, rédigés par les enseignants d’Alloprof.

« Je trouve génial qu’Alloprof ait choisi de collaborer avec des auteurs jeunesse du Québec afin d’offrir des textes de qualité aux élèves et de contribuer par la même occasion à faire rayonner des écrivains québécois », lance Stéphanie Gervais, auteure du récit Grimoire.

« Des projets tels que le jeu Grimoire d’Alloprof sont une façon innovatrice de mettre Internet au service des jeunes, et nous sommes fiers que sa réalisation ait été possible grâce à l’appui du programme d’investissement communautaire de l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) », précise David Fowler, vice-président du marketing et des communications de l’ACEI.

La version bêta de Grimoire présente une douzaine de textes adaptés aux élèves de la 3e à la 6e année, qui sont invités à commenter leur expérience pour bonifier le jeu. D’autres livres seront ajoutés dans le futur pour enrichir le jeu. Pour accéder à Grimoire : http://www.alloprof.qc.ca/ jeux/grimoire/