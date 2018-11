Du 18 au 24 novembre, la Ville de Joliette et la bibliothèque Rina-Lasnier s’unissent pour les tout-petits et présentent diverses activités gratuites dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, une initiative visant à assurer le bien-être et le développement de la petite enfance.

Dodos des toutous



18 novembre de 10 h à 16 h à la bibliothèque Rina-Lasnier



Les enfants d’âge préscolaire sont invités à inscrire leur peluche adorée et à la confier aux bons soins des employés sur place. Le toutou passera deux nuitées à la bibliothèque et l’enfant pourra le récupérer dès le 20 novembre durant les heures d’ouverture.

Cette activité peut se voir comme un exercice de détachement dans un environnement sécuritaire. Le 19 novembre en après-midi, les enfants pourront suivre les aventures de leur peluche sur la page Facebook de la bibliothèque. Inscription obligatoire et offerte en priorité aux abonnés de la bibliothèque au comptoir de prêt.

Bébés Croqu’lecture



22 novembre de 10 h à 11 h à la bibliothèque Rina-Lasnier



Les enfants de 18 mois à 3 ans, en compagnie d’un parent, sont attendus à la bibliothèque pour participer à un atelier d’éveil à la lecture. Histoires, comptines et exploration de livres au programme!



Places limitées. Inscription obligatoire et offerte en priorité aux abonnés de la bibliothèque par téléphone au 450 755-6400 ou au comptoir de prêt.

Le carrefour des tout-petits



24 novembre de 9 h à 12 h au sous-sol de la bibliothèque Rina-Lasnier



Une foule d’activités destinées aux enfants de 0 à 5 ans ainsi qu’à leurs parents! Sur place : organismes locaux dédiés à l’enfance, yoga parent-enfant avec le Centre-Soi (matériel fourni), animation de psychomotricité, mini formations RCR avec Atout Plus (étouffements, chutes, allergies, etc.), conférences éclairs et causerie avec la nutritionniste Cassandre Robitaille (caprices alimentaires, types de lait, boîtes à lunch, etc.). Informations auprès du service des Loisirs et de la culture au 450 753-8050.

Grande semaine des tout-petits



La Grande semaine des tout-petits est une initiative tenue dans le cadre du mouvement « Tous pour les tout-petits », qui fédère plusieurs acteurs derrière une cause commune : la petite enfance, incluant la périnatalité. Elle vise à susciter le dialogue, à mettre en lumière des initiatives locales et régionales et à mobiliser l’ensemble de la société pour le développement et le bien-être des enfants.