Une soirée-bénéfice au profit du club optimiste de Ste-Émélie

Le club optimiste de Ste-Émélie organise une soirée-bénéfice, samedi le 24 novembre prochain, au profit des enfants de la communauté. Le groupe Mythes et Légendes animera la soirée et saura divertir les jeunes et les moins jeunes, et ce, à partir de 20h00.

Détails de l'événement

Prix du billet: 20$

Lieu: Au Centre culturel et sportif Jean-Antoine Leprohon situé au 140, rue Émélie Bolduc à Ste-Émélie-de-L'Énergie.

Tous les dons amassés permettront de continuer à donner des collations hebdomadaires et d'offrir une soupe du mois à l'école primaire de l'Ami-Soleil. Aussi, les recettes de la journée contriburont à organiser des sorties familiales et des concours pour les enfants!

Pour réserver votre place ou pour plus d'informations, communiquez avec Francine au 450 886-5052 ou au 450 917-2406.

Les membres du comité du Club optimiste de Ste-Émélie vous attendent en grand nombre, afin de faire de cette soirée un succès!