Une athlète olympique rend visite aux jeunes du camp de jour

Les enfants du camp de jour de la municipalité de Saint-Jacques ont eu la chance de rencontrer l’athlète internationale Sandra Lizé, alors que cette dernière leur a rendu visite le 18 juillet dernier.

Lors de la rencontre, celle qui a été sacrée meilleure joueuse de water-polo au Canada à trois reprises a expliqué aux enfants le cheminement et les sacrifices requis pour atteindre l’excellence. L’athlète, qui a cumulé trois médailles et 21 titres canadiens, a également parlé de son parcours sportif, au grand plaisir des enfants présents pour l’occasion. Ces derniers ont eu la chance, par la suite, de s’entretenir avec Sandra Lizé, qui a répondu à de multiples questions.

Née à Québec, Sandra Lizé a pratiqué le water-polo durant 30 ans, période au cours de laquelle elle s’est mérité la médaille d’or aux Jeux panaméricains de 1999 (Winnipeg), la médaille d’argent aux Jeux panaméricains de 2007 (Brésil) et la médaille de bronze au championnat du monde en 2001 (Japon) de même qu’à la Coupe du Monde de 2002 (Australie). Sandra Lizé a également remporté le championnat canadien à 21 reprises avec son équipe CAMO de Montréal en plus de participer aux Jeux olympiques de Sidney en 2000.

