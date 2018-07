Un camp de jour pour poursuivre l’apprentissage du français durant l’été

Pour la sixième année, des jeunes joliettains originaires de Colombie, de République centrafricaine, du Burundi et de République démocratique du Congo participent à un camp de jour de francisation afin de poursuivre l’apprentissage du français pendant les vacances estivales, de socialiser en français et de découvrir la Ville de Joliette, tout en s’amusant.

Cette année, ce sont 24 jeunes de 9 à 16 ans qui sont répartis en deux groupes d’âge primaire et secondaire. En avant-midi, ils assistent à des cours de francisation donnés par des enseignantes et des activités de socialisation ont lieu en après-midi avec des accompagnatrices.

Le camp de jour qui se déroule du 9 juillet au 2 août est une initiative du Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) rendue possible grâce à un financement de la Commission scolaire des Samares. Une collaboration avec la Ville de Joliette permet aux jeunes de participer à certaines des activités du camp de jour municipal et de profiter d’accès privilégiés à certaines activités offertes à Joliette. Une commandite de la compagnie d’autobus Beausoleil à Mandeville permet également le transport scolaire des jeunes le matin et le soir à coût réduit.