La Semaine de la diversité 100% autochtone : un bouillon de culture au Cégep à Joliette

C’est dans l’esprit de la découverte et de la réjouissance que s'est déroulée la Semaine de la diversité 100% autochtone du 26 mars au 30 mars 2018 au Cégep à Joliette.

Durant cette semaine, pendant laquelle avaient lieu une panoplie d’activités variées et enrichissantes pour la communauté du Cégep, le comité organisateur a su faire connaître la culture autochtone à tous, car plusieurs étudiants sont issus des communautés autochtones de la région lanaudoise.

Une programmation riche et variée!

Toute la semaine : Exposition de livres sur les autochtones et/ou écrits par des autochtones, à la bibliothèque et exposition d’extraits dans le hall.

Mardi : Rencontre-causerie avec l'écrivain, historien, anthropologue et commissaire en arts visuels hurons-wendat Louis-Karl Picard-Sioui. Le tout dans le cadre du cours Héritage et enjeux culturels nationaux de l'option Langues du programme Arts, lettres et communication.

Mercredi : Exposition Kokom & Mokom de la photographe Ellie Moore. Mme Moore est originaire de la communauté autochtone de Manawan. L’exposition en noir en blanc présentait des personnes âgées, soit des grands-parents. Fait important à souligner : les grands-parents occupent une place importante dans l’éducation des jeunes enfants autochtones.

Jeudi : Dégustation de bouchées autochtones. Banique à la viande et banique aux bleuets, ainsi qu’une dégustation de thé du Labrador. En collaboration avec le Centre d’Amitié Autochtone de Lanaudière.

Ces multiples activités ont été organisées par une équipe mobilisée qui avait à cœur d’intéresser les étudiants et les intervenants du milieu à cette culture riche qui fait partie de nos racines.

Le collège tient à remercier les divers employés et intervenants de la Semaine de la diversité 100% autochtone :

-Roxane Potvin, technicienne d’intervention en loisirs à la vie étudiante

-Hélène Gingras, conseillère à la vie étudiante

-Isabelle Beaudry, coordonnatrice du département d’anglais et langues modernes

-Anaëlle Dubuc, conseillère pédagogique

-Toute l’équipe de la bibliothèque

En collaboration avec Flavie Robert-Careau et des étudiantes autochtones du Cégep à Joliette, Coralie Niquay et Marie-Pier Beaunoyer