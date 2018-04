L’Orignal tatoué fête ses 5 ans

L’Orignal tatoué célèbre cette semaine son 5e anniversaire. En effet, l’organisme a ouvert ses portes le 2 avril 2013 en réponse à un besoin identifié par une concertation d’acteurs locaux. Il offre depuis un service d’accueil, d’aide et de références s’adressant aux jeunes en difficulté, itinérants ou à risque de l’être et a accueilli plus d’un millier de jeunes différents depuis son ouverture.

En dépit des besoins exprimés ces jeunes, de l’achalandage en constante évolution et de la reconnaissance des partenaires, l’organisme peine toujours à amasser les sommes nécessaires au maintien de ses services. L’Orignal tatoué bénéficie du précieux soutien financier de plusieurs partenaires, dont la Fondation Yvan Morin, l’Œuvre Léger et Centraide Lanaudière, notamment. Il reçoit également du financement de différents programmes fédéraux et provinciaux, dont le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Toutefois, le soutien financier dont l’organisme bénéficie ne lui permet pas d’assurer son existence.

Angèle Ferland, présidente de l’organisme, souligne que : « Pour notre organisme, la recherche de financement est un enjeu majeur. Cette préoccupation constante freine notre développement. Nous avons besoin de davantage de financement en soutien à notre mission et espérons que le gouvernement reconnaisse le travail essentiel que nous faisons en nous garantissant un financement récurrent à la hauteur de notre tâche ». Cette année, le Café a dû sacrifier son maigre surplus accumulé, afin d’éponger son déficit.

Quant à lui, Richard Archambault, intervenant à l’Orignal tatoué, croit en l’importance de la reconnaissance de la ressource : « Les jeunes qui viennent ici peuvent briser l’isolement, prendre une pause de la rue, être en sécurité et se ressourcer. Ici, on peut les mettre en lien avec des services auxquels ils ne pensaient même pas avoir accès et ça nous permet de les aider à se raccrocher à la société Ce sont des jeunes qui, sans la présence du Café, se tourneraient davantage vers les urgences pour combler des besoins auxquels ils ne trouvent pas de réponse ailleurs ». D’ailleurs, cette année, l’organisme a accompagné de nombreux jeunes dans leur cheminement personnel.

L’Orignal tatoué remercie tous ses partenaires, tant communautaires qu’institutionnels et financiers, pour le soutien témoigné depuis les débuts de l’organisme et souhaite avoir l’occasion de célébrer plusieurs autres anniversaires, sous des cieux plus cléments.