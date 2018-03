Le milieu socioéconomique de Lanaudière en mode séduction

Élus, gens d'affaires, représentants d’entreprises et gens du milieu communautaire étaient réunis lors du souper tournant annuel de Place aux jeunes Lanaudière et Contact Joliette, le 16 mars dernier à Joliette. Leur mission : consolider le désir de jeunes travailleurs qualifiés de s’établir dans le nord de Lanaudière. Cette initiative a permis à 18 jeunes diplômés de faire des rencontres significatives et d'avoir des discussions animées avec plus de 60 partenaires, fiers ambassadeurs de la région!

Les jeunes participants ont pu échanger autant avec des employeurs potentiels qu’avec des élus qui leur ont parlé des atouts et opportunités qu’offrent les MRC de D’Autray, Joliette et Matawinie. Cette année, les diplômés ayant participé au souper tournant sont spécialisés dans des secteurs tels que l’administration, mécanique de véhicules lourds, biologie, informatique, éducation spécialisée, génie électrique et assurance qualité.

Dans la conjoncture actuelle où la rareté de la main-d’œuvre cause bien des maux aux entreprises, les services de Place aux jeunes et Contact Joliette prennent tout leur sens. En effet, ils offrent aux entreprises locales un bassin de candidats qualifiés, déjà intéressés par le nord de Lanaudière. Effectivement, la majorité des participants au souper tournant ont participé préalablement à un séjour exploratoire visant à leur faire découvrir la région et ses opportunités, rencontrer divers entrepreneurs, expérimenter des activités culturelles et de plein air offertes sur le territoire.

Le souper tournant est également l’occasion de nommer l’Ambassadeur de la migration des diplômés en région. Cette nomination souligne l’engagement notable d’une personne ou d’une entreprise pour la migration et le maintien de diplômés dans la région. Cette année, il s’agit de l’entreprise Techno Diesel, qui fait des efforts constants en matière d’attraction de diplômés et qui participe activement aux différentes initiatives mises en place pour attirer des travailleurs dans la région. De plus, l’entreprise joliettaine a le souci de créer un environnement de travail stimulant et la volonté d’offrir aux diplômés l’opportunité de réaliser leurs rêves dans la région tout en respectant une conciliation travail-famille. Caroline Thuot, présidente, a confirmé l’ouverture de l’entreprise en regard des besoins et des intérêts de leurs employés : « Chez Techno Diesel, il est primordial pour nous d’entretenir une culture d’entreprise où l’on s’ajuste à la réalité familiale des employés. Par exemple, nous avons permis à un papa de travailler de soir pendant la période estivale afin qu’il puisse passer ses journées avec ses enfants ».

Rappelons que Place aux jeunes Lanaudière et Contact Joliette travaillent en collaboration avec les entreprises locales et le milieu municipal afin de favoriser l’attraction et l’établissement de jeunes diplômés dans les MRC de D’Autray, Matawinie et Joliette.

Les activités de Place aux jeunes sont soutenues par différents partenaires financiers, dont Place aux jeunes en région, le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement Desjardins, Emploi-Québec et plusieurs partenaires locaux. Contact Joliette est rendu possible grâce à la participation financière du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette.