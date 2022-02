Arrestation en matière de cannabis illicite à Joliette

Les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de Joliette, sous la Coordination des drogues niveau 1 de la Division des Enquêtes et de la Coordination sur le Crime Organisé de la Rive-Nord de Montréal, ont procédé le 1er février dernier, à une arrestation et une perquisition en matière de cannabis illicite, à Joliette.

Un homme de 43 ans a été arrêté et est demeuré détenu pour comparution au Palais de justice de Joliette pour la suite des procédures. Il devait faire face à des accusations de trafic de stupéfiants, des infractions en matière de cannabis illicite et en lien avec loi sur l’impôt et le tabac.

Lors de la perquisition dans la résidence de la rue Saint-Antoine, à Joliette, les policiers ont saisi plus de 150 grammes de cannabis, plus de 60 grammes de haschich, plus de 13 comprimés de méthamphétamine, 680$ en argent canadien et 400 cigarettes de contrebande.

Cette opération policière est effectuée dans le cadre du programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.