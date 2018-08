Quatre personnes arrêtées à Manawan

Au cours de la soirée du vendredi 3 août, les policiers autochtones de Manawan ont arrêté quatre suspects Atikamekw âgés de 27 à 36 ans, dans deux résidences de Manawan utilisées à des fins de trafic de stupéfiants.

Cette opération policière de lutte aux stupéfiants, menée conjointement avec les enquêteurs de l’Unité mixte d’enquête contre le crime organisé autochtone (UMECO-A), a permis de procéder à deux perquisitions.

Trois hommes et une femme ont été immédiatement arrêtés; parmi ces quatre individus, trois d'entre eux ont été remis en liberté avec promesse de comparaître, et pour sa part, le quatrième individu et principal suspect a été mis en détention car il est sous le coup d'une probation et il comparaît ce matin au Palais de justice de Joliette en faisant face à 10 chefs d'accusation dont :

- possession en vue de trafic de méthamphétamine;

- possession en vue de trafic de cannabis;

- entreposage d’armes à feu et négligence;

- bris d'ordonnance - bris de probation (3 chefs);

- entreposage de munitions - arme offensive artisanale;

Les deux perquisitions du 3 août ont permis aux policiers de saisir des substances illégales qui étaient destinées à la revente, soit:

- 264 comprimés de méthamphétamine (aussi appelée ''speed'');

- 75 grammes de cannabis;

- de l'argent au montant de 1 280$;

- une arme de chasse de type SKS avec des munitions;

- une carabine de calibre 308;

- un véhicule servant aux transactions de drogue.