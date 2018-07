Deux hommes arrêtés pour pornographie juvénile

Les enquêteurs spécialisés en matière d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec ont procédé, mercredi, à deux arrestations à Joliette en lien avec de la pornographie juvénile.

Jean Guèvremont-Morin, 34 ans, et Alain Guèvremont, 67 ans, tous deux de Joliette, ont comparu, en après-midi le même jour, au palais de justice de Joliette pour faire face à des accusations liées à la pornographie juvénile. Monsieur Guèvremont-Morin fait face à des accusations, entre autres, de leurre informatique et d’avoir possédé, distribué et accédé à de la pornographie juvénile. Il est aussi accusé d’avoir transmis du matériel pornographique à un mineur.

Monsieur Guèvremont quant à lui devra répondre à des accusations de possession et d’avoir accédé à de la pornographie juvénile. Ils ont été libérés sous conditions et reviendront devant la cour ultérieurement.

Les policiers ont réalisé une perquisition au domicile des suspects et du matériel informatique a été saisi pour analyse. L’enquête tend à démontrer qu’il pourrait y avoir d’autres victimes.

La Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec regroupe au sein de son service des projets d’enquêtes spécialisées des experts en matière de cybercriminalité et d’exploitation sexuelle des enfants. Ces enquêteurs œuvrent en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et l’ensemble des policiers municipaux.

Depuis la mise en place de la stratégie provinciale de la Sûreté du Québec en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants en 2012, près de 500 arrestations ont été réalisées. Grâce à cela, plusieurs centaines de victimes ont été identifiées.

Le public est invité à signaler toute situation d’exploitation sexuelle des jeunes sur Internet à l’adresse suivante : cyberaide.ca.

La Sûreté du Québec rappelle que toute personne qui aurait de l’information sur les agissements de ces hommes peut la transmettre de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.