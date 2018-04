La MRC de Joliette ouvre sa page Facebook

C’est officiel, la MRC de Joliette a récemment ouvert sa page Facebook. La page de l’organisme public est maintenant accessible via l’adresse www.facebook.com/MRCdeJoliette.

La MRC sait que cet outil de communication est très apprécié et utilisé par de nombreuses personnes et c’est pourquoi on a décidé d’aller de l’avant dans la création de cette page. On espère qu’elle permettra de créer des liens plus facilement et de façon plus durable avec la population.

Les différents services de la MRC seront les principaux utilisateurs de cet outil. Par exemple, le Service des transports pourra y publier des alertes et des rappels concernant les circuits et les services offerts. Le Service de gestion des matières résiduelles pourra donner des conseils sur le tri des déchets et les bonnes habitudes à prendre. Le Service de développement local et régional, le Service vieillir en demeurant dans sa communauté rurale ainsi que le Service de l’aménagement du territoire pourront aussi afficher des nouvelles et des annonces d’intérêt général. Ainsi, toutes les personnes intéressées par les activités de la MRC de Joliette pourront y trouver des informations pertinentes, et ce, en tout temps.

On souhaite aussi collaborer avec les dix villes et municipalités formant la MRC de Joliette en partageant des informations concernant des événements intéressants, des nouvelles d’importance ou des annonces officielles.

Pour la MRC de Joliette, le développement de ses 10 municipalités constituantes est au cœur de sa mission. Au cœur de ses prises de décision, on retrouve des valeurs comme l’authenticité, la collaboration et le respect. Toutes des valeurs qui seront mise de l’avant au travers les publications qui se retrouveront sur Facebook.

Pôle régional, la MRC de Joliette offre un milieu de vie prospère et innovant, constituant un écosystème stratégique au cœur de Lanaudière.