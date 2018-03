Mercredi le 21 mars dernier, la nouvelle microbrasserie le Trécarré à Saint-Côme a accueilli près de 80 personnes dans une ambiance festive à l’occasion de la toute première édition de l’activité « Serveur d’un soir » dans la MRC de Matawinie. Cette soirée, qui a fait salle comble, a permis d’amasser 4577 $ pour Centraide Lanaudière.

L’activité de type 5 à 7 allongé, organisée par le cabinet Centraide de Matawinie, a permis de rassembler les nombreux convives autour d’un but commun visant à aider les plus démunis de la région de Lanaudière. Cette activité-bénéfice pour Centraide a été rendu possible grâce aux 7 personnalités issues du monde des affaires et des administrations municipales de la région qui ont généreusement accepté de porter le plateau de service durant une soirée ainsi qu’aux commanditaires de l’événement : le Trécarré, JC Perreault et le Club de Golf de St-Donat.

À l’origine de cette activité, Nathalie Morin, membre du cabinet de Matawinie, indique qu’il n’a pas été compliqué de mobiliser des gens d’affaires ainsi que des maires et une mairesse de la région pour jouer le jeu d’être serveur(se) pour un soir. Elle ajoute : « La cause de Centraide nous interpelle beaucoup ici en Matawinie, les besoins sont grands et les ressources limitées. Le travail qu’effectue Centraide Lanaudière pour soutenir les organismes est essentiel sur notre territoire et nos décideurs en sont bien conscients. »

Michèle Belzile, coordonnatrice chez Centraide Lanaudière, mentionne que cette activité a tellement reçue un bon accueil qu’elle se renouvellera certainement l’année prochaine. Par ailleurs, elle tient à remercier chaleureusement les quatre propriétaires de la microbrasserie le Trécarré pour leur immense générosité. Elle affirme : « Cet endroit est vraiment à découvrir, il faut absolument aller y faire un tour pour l’ambiance, le décor et la qualité des produits ! ».

Chaque année, des gens d’affaires bénévoles se réunissent pour former un cabinet et travaillent en partenariat avec Centraide Lanaudière pour faire de la campagne de financement une réussite. Les fonds amassés, 1 180 000 $ pour la campagne 2017, permettent à Centraide Lanaudière de soutenir 90 organismes de la région et d’intervenir dans 4 champs d’action : soutenir la réussite des jeunes, assurer l’essentiel, briser l’isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs. Au total, c’est environ un lanaudois sur six qui reçoit des services de l’un de ces 90 organismes, pour lesquels, l’aide financière de Centraide Lanaudière est souvent primordiale.

Sur la photo : Bruno Ayotte, Martin Bordeleau, Martin Rondeau, Bruno Guilbault, Guylaine Dubeau, Judy-Ann Lesage, Isabelle Perreault, Pascal Fiset, Marc Cloutier et Jean-Philippe Kiernan.