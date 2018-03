Avis de clôture d'inventaire

(C.c.Q. art. 795, al. 2)

Prenez avis que Jeanne D’Arc BARIBEAU, en son vivant résidant et domiciliée au Centre d’hébergement Saint-Eusèbe situé au 585 boulevard Manseau, Joliette, province de Québec, J6E 3E5, est décédée à Joliette, le 23 avril 2017. Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par les intéressés à l’étude de Me Elisabeth Fontaine, notaire située au 2425 chemin Sainte-Marie, Mascouche, Québec, J7K 1M6, sur rendez-vous uniquement en téléphonant au (450) 918-4688.

Donné ce 5 mars 2018, à Mascouche.

Autorisé par le liquidateur de la succession.