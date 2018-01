Plusieurs accusations pour un homme de Saint-Félix-de-Valois

Un peu après 00h30 cette nuit, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC Joliette ont remarqué la présence d’un véhicule suspect stationné dernière un commerce de la rue Beaupied, à Notre-Dame-des-Prairies. Lors des vérifications d’usage, les policiers constatent que le véhicule est volé et qu’il y a plusieurs outils à l’intérieur de celui-ci. Une petite quantité de stupéfiants a également été saisie.

L’homme de 31 ans, de Saint-Félix-de-Valois est arrêté et conduit au poste de la SQ. Ce dernier est demeuré détenu et doit comparaître aujourd’hui au Palais de justice de Joliette. Il pourrait faire face à des accusations de recel, possession d’outils de cambriolage, possession de stupéfiants et de bris de probation.