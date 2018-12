Deux orchestres montréalais participeront à la 42e saison du Festival de Lanaudière

Voir la galerie de photos

La 42e saison du Festival de Lanaudière sera marquée par la présence de deux orchestres montréalais de renommée : l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et l'Orchestre Métropolitain (OM).

Seulement six semaines après son arrivée, le nouveau directeur artistique du Festival, Renaud Loranger, est en mesure d'annoncer quatre programmes avec deux ensembles réputés.



«C'est un honneur que d'offrir aux amoureux de musique ces deux grands orchestres montréalais au sein d'une même saison, lance-t-il avec fierté. L'OM et l'OSM prennent toujours un grand plaisir à jouer à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay et à renouer avec le public du Festival.»

Programmation



Le vendredi 26 juillet marquera le premier concert en sol québécois du très recherché pianisteSeong-Jin Cho. Réuni avec son partenaire de disque Yannick Nézet-Séguin, il interprétera le Concerto pour piano no 4 de Ludwig van Beethoven. Le chef de l'OM dirigera également la Symphonie no 7 d'Anton Bruckner, dont la profondeur quasi mystique ne cesse de fasciner.



Le dimanche 28 juillet, à 14 h, le pianiste Marc-André Hamelin, un habitué du Festival et des tours de force virtuoses, sera réuni avec Yannick Nézet-Séguin et l'OM pour s'attaquer aux concertos pour piano no 1 et no 2 de Johannes Brahms l'un à la suite de l'autre. Un concert-fleuve animé d'un irrésistible souffle romantique!

Sous la direction de Kent Nagano, l'OSM et la violoniste Veronika Eberle seront à l'Amphithéâtre le vendredi 2 août, à 20 h. Au programme : Les Danses hongroises et le Concerto pour violon de Johannes Brahms, ainsi que la Symphonie no 5 d'Antonín Dvorák.

Kent Nagano et l'OSM concluront de manière grandiose l'édition 2019 du Festival de Lanaudière le samedi 3 août, à 20 h. La Symphonie no 3 de Gustav Mahler y sera à l'honneur.



