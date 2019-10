Pourquoi exploiter la vidéo dans votre communication d’entreprise ?

La vidéo est un outil indispensable à intégrer dans une stratégie marketing : toutes les entreprises qui l’utilisent constatent qu’elle renforce leur image et influence la décision d’achat de leurs clients et prospects. Focus sur ses avantages et la meilleure façon de la concevoir.

Pourquoi se servir d’une vidéo dans sa stratégie de communication ?

La vidéo est un média très accrocheur, elle captive immédiatement l’attention en stimulant les

émotions par l’image et la musique. Elle suscite donc l’engagement des internautes parque qu’elle les projette dans un univers auquel ils sont sensibles. En ce sens, la vidéo est percutante, convaincante, elle apporte de la crédibilité à l’entreprise en quelques secondes seulement.

En plus, son format s’adapte à tous les messages et tous les médias (réseaux sociaux, site, blogue…) pour la simple raison qu’il regroupe image, texte et son. Les entreprises considèrent ainsi qu’elle

génère plus de 80% de leur trafic. La raison principale est que la vidéo améliore le référencement naturel d’un site dans les moteurs de recherche. Elle est donc le moyen le plus efficace de booster les clics vers une marque à condition bien sûr que son contenu soit pertinent.

Comment concevoir une vidéo à forte valeur ajoutée ?

La vidéo d’entreprise nécessite un certain savoir-faire technique en raison de sa très courte durée. Il est donc recommandé de s'inscrire à une formation de montage vidéo pour bien maîtriser tous ses ressorts.

Le contenu doit être créatif, sincère et personnalisé. L’objectif est d’apporter un réel bénéfice à la

cible que l’on veut toucher. C’est pourquoi il faut en amont établir une fiche d’identité type très

précise.

La vidéo peut être destinée à véhiculer une information, un conseil ou être simplement interactive.

Quoi qu’il en soit, elle devra être courte de manière à pouvoir être partagée facilement sur

l’ensemble des canaux choisis et particulièrement sur les réseaux sociaux et bien déterminer

également la nature de son message.

Comment utiliser une vidéo d’entreprise ?

La vidéo peut atteindre de nombreux objectifs différents :

- Présenter votre entreprise à travers une campagne storytelling,

- Travailler sur la notoriété de votre marque et ainsi augmenter le capital sympathie,

- Véhiculer les valeurs de votre entreprise,

- Promouvoir un évènement ou y revenir,

- Présenter un produit,

- Toucher le public,

- Faire comprendre des concepts difficiles (les tutos par exemple), donner des informations

utiles,

- Humaniser votre activité en filmant l’envers du décor.