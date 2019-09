Arboria: financement de 1,5 M $ accordé au projet

Le 22 août dernier, le ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, a annoncé au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, un soutien financier de près de 1,5 M$ du dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) pour la réalisation du projet Arboria : vitrine de la forêt et du bois de l’Association Forestière de Lanaudière.

Arboria : vitrine de la forêt et du bois est un projet récréotouristique emblématique de la forêt et du bois unique au Québec qui accueillera plus de 30 000 visiteurs chaque année. Situé avantageusement sur le Chemin du Roy et sur le site de la première pépinière du Québec, Arboria : vitrine de la forêt et du bois sera prisé par les visiteurs pour y vivre une expérience éducative, ludique, gustative et de plein air.

L'objectif de ce projet récréotouristique consiste à développer et à aménager l'ensemble du site de la pépinière et du centre de semences forestières de Berthier pour faire connaître aux visiteurs la foresterie responsable et la transformation innovante du bois à travers diverses activités :

- Expositions ;

- Espace de détente ;

- Dégustation de mets à saveur forestière ;

- Parcours éducatif comprenant un arboretum et un jardin forestier ;

- Activités guidées ;

- Formations ;

- Conférences ;

- Camp de jour éducatif ;

- Achat de plants issus de semences produites sur place ;

Cette expérience éducative et ludique vise à devenir un produit d'appel récréotouristique structurant pour la région et propulsera l'AFL encore plus loin dans sa mission.