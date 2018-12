Le Days Inn Berthierville remet 2000$ à la fondation Movember

Le Days Inn Berthierville est fier d’avoir participé au Movember encore une fois cette année. Pendant tout le mois de novembre, le Days Inn Berthierville s’est engagé à remettre 1 $ par nuitée ayant lieu pendant le mois, en plus de verser 5 % des revenus du bar et de la location de salles à la fondation Movember. Des boîtes étaient également disposées afin de recueillir les dons, et les employés pouvaient travailler en jeans, à condition de remettre 2 $ à la fondation à chaque fois.

Les clients de l’hôtel, quant à eux, pouvaient bénéficier d’un rabais de 10 % sur le tarif de leur chambre, en arborant fièrement la moustache. Comme pour les éditions précédentes, de fausses moustaches étaient également distribuées à la réception pour que tous puissent jouer le jeu et se prévaloir de la promotion. L’hôtel encourageait bien entendu les clients à remettre une partie de leur rabais à la fondation.

Tous ses efforts ont permis d’amasser 1972,76$ en dons ! Le Days Inn Berthierville a décidé d’arrondir le montant et de remettre la somme de 2000$ à la fondation Movember.

« Le fait est que pour chaque cause que nous endossons nous avons tous quelqu'un dans notre entourage qui pourrait vivre cette situation. Pour le Movember, on a tous un père, un frère, un oncle, un ami que nous voulons aider à notre façon. Chaque petit geste devient grand » de mentionner Anike Bélanger, Directrice générale de l’hôtel.

La cause

La Fondation Movember contribue au financement de la recherche sur les cancers de la prostate et des testicules de même qu’au financement de la recherche sur la santé mentale des hommes à travers le monde. Vous pouvez visiter le site de la fondation Movember.ca pour plus de détails.

À propos de la famille Bélanger

La famille Bélanger, propriétaire du Days Inn Berthierville depuis maintenant plus de 20 ans, œuvre en hôtellerie depuis plus de 5 générations; le domaine hôtelier n’a donc plus de secret pour eux. L’implication sociale et communautaire représente une priorité à leurs yeux afin qu’à leur tour, ils puissent faire une différence pour la société. À titre de gestionnaires très impliqués au sein de leur communauté, leur contribution sociale se traduit par leur participation au Movember, au Défi têtes rasées Leucan, la Fondation Mira, le cancer du sein, la maison des jeunes de Berthierville et bien d’autres.