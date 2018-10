12 000 $ octroyé aux organismes qui recueillent les matières résiduelles

La MRC vient de signer huit ententes avec des organismes de son territoire afin de reconnaître financièrement le travail que ces derniers accomplissent en recueillant les matières résiduelles et en leur donnant une deuxième vie. Dans la prochaine année, c’est près de 12 000 $ qui leur seront remis.

Voici la liste des organismes signataires :

La bonne étoile de Joliette

La joujouthèque Farfouille de Joliette

La Maison Parent-Aise de Joliette

Saint-Vincent-de-Paul de Joliette

Le comptoir vestimentaire de Saint-Paul

Entraide communautaire de St-Ambroise-de-Kildare

Le comptoir vestimentaire de Notre-Dame-de-Lourdes

Entraide communautaire de Sainte-Mélanie

Ceux-ci recueillent toutes sortes de matières, comme des meubles, des vêtements, des jouets ou des menus objets et les vendent à nos citoyennes et citoyens à des prix très abordables. Ce travail inlassable est réalisé partout sur le territoire de la MRC et permet d’atteindre deux objectifs importants : mieux gérer nos matières résiduelles et redonner à une clientèle qui en a besoin. Autrement, ces objets iraient directement au centre d’enfouissement.

En 2017, concrètement, ce sont 281 tonnes de matières qui ont trouvé une nouvelle vie et qui ont évité l’enfouissement.

Ce projet est issu des consultations publiques ayant eu lieu en 2016 concernant l’élaboration du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC. Dans celui-ci, la MRC a établi le principe de reconnaissance des organismes communautaires de son territoire qui œuvrent à recueillir des matières résiduelles.