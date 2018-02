Appui de 22 500 $ à deux entreprises manufacturières d’autréennes

Au début du mois de février, Développement Économique D’Autray (DÉA) a annoncé l’octroi de deux subventions à des entreprises manufacturières du territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray.



Représentant un montant total de 22 500 $, ces appuis financiers proviennent de deux programmes d’aide gérés par l’organisation, soit le Programme d’aide au développement des entreprises et le Programme de soutien à l’émergence de projets d’entreprises. Lanau Industries et Les Cartons Corruguard inc. sont les deux entreprises en ayant bénéficié.



Installée dans le parc industriel de Saint-Gabriel-de-Brandon, Lanau Industries a agrandi ses installations pour supporter sa progression. Cette entreprise est spécialisée dans la conception, fabrication et distribution de bennes basculantes de qualité supérieure. Leurs produits peuvent être consultés sur leur site Internet au www.lanau-industries.com. Son propriétaire Martin Rondeau a été félicité par DÉA en décembre dernier alors qu’un prix Distinction lui a été attribué.



Les Cartons Corruguard inc. siège à Lavaltrie en bordure de la route 131. Ses propriétaires s’assurent d’offrir des solutions d’emballage cartonné répondant aux exigences du marché. L’entreprise fournit des coins de carton aux manufacturiers de tout secteur, entre autres, les meubles, les bains et douches, les clôtures, les portes et fenêtres, les cadres, etc. La contribution obtenue leur permettra de développer de l’équipement pour un nouveau produit.



« Soutenir nos entrepreneurs en développement va de soi. La croissance et la rétention d’entreprises sur notre territoire ont une incidence sur l’atteinte de notre objectif de maintien et de création d’emplois », a souligné Mme Mélissa Lapierre, directrice de DÉA par la voie d’un communiqué de presse.



DÉA mise sur une équipe en mesure d’aider toute personne ayant des projets dans les affaires, et ce, peu importe leur stade de réalisation. Il est possible de les joindre par téléphone au 450 8367007 ou par courriel à l’adresse suivante : developpement@mrcautray.qc.ca.