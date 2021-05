Rappel : Deux journées de grève dans le réseau scolaire

Les syndicats de la CSN du personnel de soutien scolaire de Lanaudière et du personnel d’entretien de la Commission scolaire Les Samares sont grève du 26 au 27 mai, de midi à midi.

Plusieurs milliers de jeunes de la région de Lanaudière et ailleurs au Québec resteront à la maison aujourd’hui et demain en raison de la grève votée le 4 mai dernier à 87% à l’Assemblée générale du syndicat du personnel de soutien scolaire de Lanaudière.

Dans les écoles du Centre de services scolaire des Samares, ces syndicats représentent les employés de soutien technique et para technique, les employés de soutien administratif ainsi que les employés de soutien manuel.

La manifestation débutera à 13h15 à la place Bourget au centre-ville de Joliette et une marche avec un parcours, qui sera dévoilé sous peu, prendra place. Pour ce qui est de la journée de jeudi, les revendications auront lieu dans des écoles secondaires ciblées de 8h30 à 11h.

Ces dernières s’inscrivent dans un contexte de négociation entre les syndicats et le gouvernement du Québec afin d’obtenir davantage de reconnaissance et un meilleur salaire. Après un et demi de négociations, les membres de la CSN se disent contraints de devoir déclencher ces journées de grève.

Les employés participants ont droit à une compensation financière de 300$ seulement s’ils se sont inscrits à l’avance.