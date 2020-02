400 organisations réunies pour la 12e édition des Journées de la persévérance scolaire

Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) invite toute la population (employeurs, élus, enseignants, intervenants, parents, etc.) à participer aux Journées de la persévérance scolaire (JPS), qui se dérouleront du 17 au 21 février prochains.

Cette mobilisation à l’échelle du Québec est l’occasion pour toute la communauté d’être un + dans la réussite éducative de nos jeunes et adultes en formation.

Dans la région de Lanaudière, plus de 400 organisations prendront part à cette 12e édition des JPS en offrant des activités de sensibilisation et de soutien à l’égard de la persévérance scolaire.

« Au CREVALE, nous sommes toujours très heureux de constater à quel point la communauté lanaudoise est motivée à soutenir la jeunesse de la région. À preuve, cette année, le CREVALE distribuera plus de 74 000 outils qui permettront de joindre plus de 103 500 personnes dans le cadre des JPS. Bon an mal an, environ 20 % de la population lanaudoise sera touchée par cette mobilisation », mentionne le président du CREVALE, Richard Desjardins.

Comment participer? Posez des gestes à votre portée. La troisième semaine de février s’accompagne souvent d’une baisse de motivation des jeunes. C’est donc en cette période névralgique de l’année qu’ils ont le plus besoin d’encouragement. Tout le monde peut poser des gestes concrets pour les soutenir dans leurs efforts vers la fin d’année scolaire, mais aussi tout au long de l’année. Chaque geste compte et a un impact positif sur leur parcours éducatif.

Voici donc quelques idées pour prendre part aux JPS 2020 :

• Porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire et se procurer du matériel d’encouragement aux couleurs des JPS en visitant les bibliothèques municipales lanaudoises;

• S’afficher en utilisant les outils Web aux couleurs de la campagne (bandeau Facebook, signature de courriel, etc.), disponibles sur le site crevale.org;

• Offrir une carte d’encouragement virtuelle, aussi disponible sur le site du CREVALE;

• S’informer du parcours scolaire d’un jeune employé étudiant que vous croisez souvent, par exemple l’emballeur de l’épicerie, la serveuse de votre restaurant préféré, etc.;

• S’abonner à l’infolettre du CREVALE ou suivre la page Facebook/CREVALE pour d’autres idées et pour tout connaître de cette 12e édition.

De plus, répondez à l’appel du porte-parole des JPS 2020, le footballeur professionnel Laurent Duvernay Tardif, en remerciant sur les médias sociaux une personne qui a fait une différence dans votre parcours scolaire; accompagnez votre publication du mot-clic #JPS2020.

Des résultats encourageants

Né d’une volonté régionale, le CREVALE travaille depuis 2004 à mobiliser la communauté autour de la réussite éducative.

Plus de 15 ans plus tard, on observe des résultats concrets dans les six MRC de la région. En effet, le taux de diplomation et de qualification des jeunes du secondaire a augmenté dans la région de Lanaudière, passant de 67,6 % en juin 2006 à 78,7 % en juin 2018 .

En sensibilisant la population à l’importance de valoriser l’éducation, la campagne des JPS a certainement un effet positif sur ces résultats.