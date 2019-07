Monat: l’option parfaite pour toujours bien paraître sous votre meilleur jour

Vous rêvez d’un shampooing naturel conçu sans produits chimiques et qui vous donnera l’impression de toujours paraître sous votre meilleur jour? Vous cherchez la perle rare en matière de produits coiffants, de revitalisants ou de soins du cuir chevelu? L’entreprise Monat, via Maude Leclair qui habite la région de Saint-Lazare, a la solution qu’il vous faut.

« J’ai découvert les produits de la compagnie Monat, basée aux États-Unis, par hasard. Ayant les cheveux très longs, et étant maman d’une fillette avec les cheveux dans le bas du dos, j’ai eu un véritable coup de coeur pour toute la gamme de produits. Ce qui est intéressant avec cette entreprise, c’est qu’elle a pensé à tous les membres de la famille au moment de les créer », lance celle qui agit comme partenaire de marché pour Monat dans la région de Vaudreuil-Soulanges.

Des soins en communion avec la nature

Née aux États-Unis, l’entreprise possède des centres de distribution au Canada. Sa gamme de produits comprend des shampooings, des revitalisants, des produits de coiffure et des soins pour le cuir chevelu. Fait intéressant: Monat a obtenu la certification Leasing Bunny. Comment? En disant non aux parabènes, sulfates, BHT, cire de paraffine et autres matières toxiques nocives pour les cheveux.

Des produits pour tous…même toutou!

« Toute la famille trouvera son compte avec Monat, autant les mamans que les papas ou bébés et même l’animal de compagnie. Même les cheveux secs ou colorés ne seront pas en reste puisque des produits existent pour eux aussi. Les personnes intéressées à s’en procurer doivent absolument communiquer avec un représentant puisqu’on ne retrouve pas nos produits en magasin », ajoute-t-elle.

Un comité d’expert pour concevoir les produits

Afin de concevoir ses soins capillaires, Monat peut compter sur le savoir-faire et l’expertise d’un comité consultatif formé de cinq consultants. Parmi eux, on retrouve des médecins, des dermatologues et un ophtalmologiste. Leur expertise contribue à ce que la clientèle soit toujours à son meilleur, peu importe l’occasion.

Intéressé? Trois forfaits tarifaires sont proposés aux intéressés. Pour connaître lesquels, on peut communiquer avec Maude Leclair via sa page Facebook ou sur sa page Instagram.