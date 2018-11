Opération Nez rouge: en vigueur dès ce soir

L’Opération Nez rouge répondra dès ce soir à l’appel des automobilistes qui ne se sentiront pas en état de prendre le volant, et ce, dans 102 communautés au pays, dont 63 au Québec. Quelque 50 000 valeureux bénévoles sillonneront bientôt les routes jusqu’au 31 décembre prochain, prêts à mener une 35e campagne mémorable qui permettra de faire rimer les Fêtes non seulement avec plaisir et célébrations, mais également avec sécurité.

Accompagnée de ses deux partenaires provinciaux, la Société de l’assurance automobile du Québec et Desjardins, l’Opération Nez rouge invite donc les Québécois à enfiler un dossard ou à composer le 1 866 DESJARDINS pour obtenir un raccompagnement, une initiative qui se révélera assurément la meilleure idée de la soirée!

L’application mobile: Un incontournable des Fêtes!

Offerte gratuitement sur App Store et Google Play, l’application mobile de l’Opération Nez rouge propose une foule d’options pratiques. Grâce à sa fonction de géolocalisation, elle permet de connaître le numéro de la centrale la plus près ainsi que ses heures d’ouverture, en plus du temps d’attente dans 10 grands centres du Québec. L’application activée par Desjardins offre également la possibilité de planifier une alerte durant la soirée et de transmettre son formulaire d’inscription en utilisant l’appareil photo de son téléphone.

Encore plus de raisons de faire appel à l’Opération Nez rouge

Depuis sa création en 1984, l’Opération Nez rouge s’appuie sur un principe de redistribution complète des dons amassés pendant la campagne. Chaque année, 1,5 million de dollars sont collectés par les bénévoles et redistribués aux organismes locaux qui prennent en charge le service de raccompagnement dans leur région. Au Québec, cela représente plus de 1,1 million de dollars qui sont remis à des organisations à but non lucratif qui se consacrent à la jeunesse ou au sport amateur.

S’inscrire en quelques clics!

Si le fameux dossard de l’Opération Nez rouge rend les bénévoles facilement repérables pour les clients, son site Web simplifie plus que jamais leur inscription avec son interface revue et optimisée. Après s’être connectés au OperationNezrouge.com, les internautes n’ont plus qu’à se géolocaliser pour s’inscrire en ligne directement ou bien télécharger le formulaire d’inscription. Ils ont également sous la main les coordonnées et les dates où la centrale la plus près est en service, en plus de nombreux renseignements utiles. Cette année plus que jamais, se joindre à la grande famille Nez rouge se fait en un tour de main! De plus, notons qu’il est possible de s’inscrire à n’importe quel moment durant la campagne.

À propos de l’Opération Nez rouge

L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice, en offrant un service de raccompagnement accessible dispensé par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux se consacrant à la jeunesse ou au sport amateur, et en réalisant d’autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité routière.