A & W s'associe avec une vedette du soccer pour stopper la sclérose en plaques

Le 16 août prochain, l'entreprise Services alimentaires A&W du Canada Inc., versera 2 $ à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour chaque Teen BurgerTM vendu au pays.

Inspirés par Christine Sinclair, capitaine de l’équipe du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, double médaillée de bronze olympique et capitaine de l’équipe nationale féminine de soccer du Canada, des Canadiens de partout au pays pourront unir leurs efforts. Comment? En arrondissant le montant de leur facture dans les restaurants A&W, en achetant des autocollants en édition limitée pour 2 $ ou en déposant leur monnaie dans des bocks de dons prévus à cet effet.

« Le Rendez-vous A&W pour stopper la SP appuie une cause qui m’est très chère, affirme Christine Sinclair. Ma mère a en effet appris qu’elle était atteinte de SP il y a un peu plus de 30 ans, et son diagnostic a profondément marqué mon enfance. Je l’ai vue lutter tous les jours et je sais très bien ce que vivent les familles touchées par cette maladie. Je veux donc faire tout ce que je peux pour stopper la SP. »

En compagnie de Susan Senecal, présidente et chef de la direction des Services alimentaires A&W du Canada Inc., et de Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la sclérose en plaques, Christine rencontrera les invités et les employés de plusieurs restaurants A&W. Pour connaître son horaire, veuillez cliquer ici.

Les restaurants A&W – soit plus de 930 établissements répartis d’un bout à l’autre du pays – organiseront diverses activités le jour du Rendez-vous A&W pour stopper la SP afin de rallier les Canadiens au profit de la cause des personnes touchées par la sclérose en plaques : musique, jeux, dégustation de savoureux flotteurs à la Root Beer A&WTM en échange de dons, et d'autres activités amusantes seront au programme, sans compter la visite du Grand Ours

A&W remettra aussi 2 $ à la Société canadienne de la sclérose en plaques chaque fois que la vidéo du Rendez-vous A&W pour stopper la SP mettant en vedette Christine Sinclair et Alain, porte-parole et vedette des publicités télévisées d’A&W, sera partagée sur Facebook. Pour en savoir plus sur la campagne et faire un don, il suffit d’accéder au site rendezvoussp.ca.

« L’esprit de communauté est très important chez A&W et nous tenons à ce que les Canadiens atteints de sclérose en plaques et leurs familles sachent qu’ils ne sont pas seuls dans leur lutte contre la maladie, assure Susan Senecal. Nous avons lancé la campagne du Rendez-vous A&W pour stopper la SP pour encourager nos invités, nos exploitants et notre personnel à unir leurs forces et à démontrer que nous sommes de tout cœur aux côtés de ceux et celles qui ont été touchés par la SP. »

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques (SP) les plus élevés du monde. Selon les estimations, en moyenne onze Canadiens reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques chaque jour et les femmes sont trois fois plus susceptibles d'être atteintes de cette maladie que les hommes.

Au Québec, il y a environ 20 000 personnes atteintes de SP. La SP est une maladie complexe et imprévisible qui touche le système nerveux central, et elle se manifeste différemment d’une personne à l’autre.

Parmi ses symptômes les plus courants figurent la fatigue, les étourdissements, la faiblesse musculaire, les troubles de la sensibilité, la perte de vision, les changements d’humeur et les troubles de la fonction cognitive. La sclérose en plaques est la maladie neurologique la plus répandue parmi les jeunes adultes. La cause de la SP demeure inconnue, et aucun remède contre celle-ci n’a encore été découvert. Toutefois, chaque jour, les chercheurs en apprennent davantage sur les causes de la SP et sur les moyens de prévenir cette affection.