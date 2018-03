Première étape vers la conversion de l’éclairage au DEL à Saint-Charles-Borromée

Les rues de Saint-Charles-Borromée seront bientôt illuminées plus efficacement grâce à une conversion aux diodes électroluminescentes (DEL) des 1 075 lampadaires que compte le territoire, un changement qui permettra à la Municipalité d'économiser plus de 75 000 $ par année.

La première phase des travaux est prévue pour juin et juillet prochains; elle représente approximativement le tiers de l’ensemble des lampadaires. C’est dire que la Municipalité entreprend un virage significatif vers une technologie plus performante et plus économique. « Notre objectif est de réduire la consommation et les frais énergétiques reliés à l’éclairage urbain, tout en assurant la sécurité des déplacements et l’accessibilité des lieux le soir et la nuit », explique le maire M. Robert Bibeau. « En réduisant nos factures d’électricité et d’entretien, on prévoit un retour sur investissement dès la 6e année », ajoute-t-il.

En effet, les nouveaux luminaires offrent plus de 23 ans de service fiable, basés sur une durée de vie de 100 000 heures et 11,5 heures d’exploitation par jour. L'implantation de cette technologie permettra à la Municipalité de diminuer de 75 % ses coûts en électricité, sans compter l’économie de l’ordre de 90 % reliée aux frais d’entretien.

Performance et ambiance

La Municipalité de Saint-Charles-Borromée a donc approuvé l’utilisation de luminaires DEL d’une température de couleur chaude (3000 kelvins (K)) pour les secteurs résidentiels. Ces nouveaux luminaires DEL sont donc plus performants que les luminaires actuels, car 100 % de la lumière est dirigée vers le sol. Par exemple, un luminaire d’une puissance de 250 watts sera remplacé par un luminaire DEL de 82 watts délivrant la même quantité de lumière au sol. C’est dire que les nouveaux lampadaires vont contribuer à réduire la pollution lumineuse et la lumière intrusive.

« Cette technologie est non seulement moins gourmande, mais elle répond aussi à des critères d’ambiance et de qualité de vie », souligne M. Bibeau qui ajoute que les travaux de conversion de l’éclairage seront réalisés suivant les tracés des artères les plus énergivores et les plus commerciales pour la première phase.

Liste des rues – Phase 1 (Juin-juillet 2018):

rue de la Visitation;

chemin du Golf Est;

chemin du Golf Ouest;

rue des Mésanges;

rue Jean-Livernoche;

rue du Juge-Guibault;

rue Pelletier;

rue Pierre-Mercure;

rang Double;

rue Riendeau;

rang et rue de la Petite-Noraie;

rue des Parulines;

rue des Martinets;

rue des Sitelles;

Notons enfin qu’une somme de 78 865 $ est réservée pour 2018, sur un investissement total d’environ 350 000 $ d'ici 2020.