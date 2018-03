Les sentiers multifonctionnels de Saint-Alphonse-Rodriguez ne font pas relâche!

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez vous invite à venir profiter des derniers moments hivernaux de la saison en parcourant ses sentiers multifonctionnels lors de la semaine de relâche. Plus de 20 km de sentier sont accessibles grâce à six sentiers sillonnant les collines boisées du piedmont lanaudois.



De larges sentiers vous permettent de pratiquer la raquette, la marche nordique et le fat bike. De plus, trois sentiers (no 1, 4 et 5) de niveau intermédiaire à difficile sont tracés pour pratiquer le ski de fond classique. Visitez le site web de la municipalité pour visualiser la carte des sentiers.



Les sentiers sont accessibles par les entrées suivantes :

Resto La P’tite Bouffe - 772, route 343.

Centre de plein air l’Étincelle - 300, rue du Lac-Long Sud (sentier no 1).

Auberge Le Cheval Bleu - 414, route 343 (sentier no 5).

Intersection de la rue Notre-Dame et de la route de Sainte-Béatrix (sentier no 1).

Bonne randonnée!