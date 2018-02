Persévérance scolaire: La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez première de classe

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez est heureuse de recevoir la mention « première de classe » en persévérance scolaire décernée par le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE). Celle-ci vient souligner l’engagement de la Municipalité à l’égard de la valorisation de l’éducation et la réussite scolaire des jeunes de la région.



Pour ce faire, la Municipalité s’est investie dans la semaine de la persévérance scolaire qui avait lieu du 12 au 16 février dernier. C’est ainsi que la bibliothèque, avec l’aide financière du comptoir vestimentaire, a invité les 12 et 13 février l’auteur jeunesse François Desaulniers, à offrir des animations et des ateliers dans les classes de l’école primaire de Saint-Alphonse.



Pour clôturer l’événement, le 16 février en avant-midi, des médailles ont été remises par les élus municipaux aux élèves qui se sont démarqués pour leur grande persévérance. Également, à l’heure du midi, pompiers, bénévoles de la municipalité, parents et élus se sont réunis dans la cour d’école pour offrir chocolat et chocolat chaud aux enfants