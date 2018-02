Vingt-trois jeunes de la MRC de Joliette honorés pour leur persévérance scolaire!

Le 15 février dernier s’est tenu le Gala persévérance scolaire au Centre de formation L’Envol de Joliette organisé par le Comité de prévention de l’abandon scolaire de la MRC de Joliette. Cet événement fut l’occasion de rassembler des personnes de tous les milieux (scolaire, affaires, communautaire) mais également parents et élèves afin d’honorer 23 jeunes issus des écoles et des organismes de la MRC.

En effet, lors de cette remise de prix riche en émotion, les efforts soutenus, dont ont fait preuve ces 23 jeunes pour leur réussite scolaire, ont été soulignés. Rappelons d’ailleurs que les critères de sélection s’attardent au vécu de l’élève et les moyens qu’il a pris pour relever ses défis personnels et pédagogiques (ex : démontre un engagement dans ses études, a relevé un défi particulier, fait preuve d’assiduité et de détermination, etc.). Aussi, pour la 2e édition du Gala, le Comité organisateur a souhaité ajouter les prix « reconnaissance – communauté » accordés à des personnes inscrites dans une école et participant à un programme, des activités ou des formations offertes par des organismes de la MRC.

Voici le nom des 23 jeunes s’étant illustrés :

1. Stéphanie Bourgoin, Centre multiservice des Samares

2. Nancy Labelle, Centre multiservice des Samares

3. Stéphanie Forget, Centre multiservice des Samares

4. Julie Marcil, Centre multiservice des Samares

5. Carlos Arturo Castillo-Jimenez, Centre multiservice des Samares

6. Lissya Léveillée, École Sacré-Coeur-de-Jésus

7. Alycia Boisclair, École des Mésanges (pavillon du Christ-Roi)

8. Charlie Picotte, École Intégrée de Saint-Pierre (pavillon Marie-Charlotte)

9. Lilianna Masse-Urrego, École Monseigneur J.-A.-Papineau

10. Adam Rousseau Gara, École Sainte-Thérèse

11. Samuel Mayer, École Lorenzo-Gauthier

12. Rahma Michaud, École Barthélemy-Joliette

13. Jérémy Forget, École Barthélemy-Joliette

14. Mariloup Brouillette, École Notre-Dame-de-la-Paix

15. Marylie Dumais, École Thérèse-Martin

16. Marie-Frédérique St-Amour, École Thérèse-Martin

17. Maxim Beausoleil, École Sainte-Bernadette

18. Olivier Boucher, École des Prairies (pavillon Dominique-Savio)

19. Colin Savoie, École La Passerelle (pavillon Vert-Demain)

20. William Larivière, École Sainte-Hélène

21. Antoine Bernard, École des Brise-Vent



Prix reconnaissance – communauté

22. Mélissa Poulin-Jolicoeur, Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette

23. Éloïse Beaudry, Maison des Jeunes La Piaule de Joliette



Enfin, s’inscrivant dans la cadre des 10es Journées de la persévérance scolaire, qui se déroule jusqu’à demain, et qui a pour thème : Vos gestes, un + dans leur réussite, le Gala a également permis aux personnes présentes de prendre conscience de l’importance des gestes posés à l’égard des jeunes qui les entourent.

Le comité organisateur du Gala souhaite remercier le Centre de formation L’Envol de Joliette pour l’accueil chaleureux qu’il lui a réservé et les maîtres de cérémonie joués par Médéric Lavallée (élève de 2e secondaire à Thérèse-Martin) et Jacques Plante. Enfin, le comité tient également à remercier les partenaires suivants pour leur soutien à l’événement : Benny&Co, le Musée d’art de Joliette, la Librairie Martin Express, Christian Rouleau photographe, la Commission scolaire des Samares, monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et madame Véronique Hivon, député de Joliette et vice-cheffe du Parti Québécois.