Une réussite sur toute la ligne pour la 2e édition du Défi hivernal Louis-Cyr

C’est avec une joie non dissimulée que les Compagnons de Louis Cyr dressent un bilan positif de la 2e édition de leur événement bénéfice, le Défi hivernal Louis-Cyr, qui s’est déroulé dans la joie le 11 février dernier, sur le site des Super Glissades Saint-Jean-de-Matha. Au total, 130 participants regroupés en 14 équipes ont relevé le Défi hivernal Louis-Cyr 2018 et ont eu beaucoup de plaisir à accomplir les 4 activités proposées (glissade sur tube, raquette, ski de fond et patin à glace). L’événement a permis à l’organisme d’amasser un montant de 8 000 $. Les profits accumulés permettront à la Maison Louis-Cyr de poursuivre sa mission et de continuer à offrir à sa clientèle du contenu de qualité.





Les gagnants du Défi hivernal Louis-Cyr 2018 ont reçu des paniers-cadeaux composés de produits régionaux offerts par les Super Glissades Saint-Jean-de-Matha, la ferme Vallée Verte, l’Abbaye Val Notre-Dame, Qui sème récolte, l’Auberge Le Cheval Bleu, Voyages Louis-Cyr et la Maison Louis-Cyr.



L’institution muséale tient également à remercier personnellement chacun des participants. C’est grâce à leur fougue que l’ambiance a été aussi animée le 11 février dernier.



La prochaine édition du Défi hivernal Louis-Cyr aura lieu le dimanche 10 février 2019. Réservez cette date à votre agenda!