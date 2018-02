Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette inaugure les nouveaux laboratoires du programme de Technologie du génie civil

C’est hier que la direction du Cégep régional de Lanaudière à Joliette a procédé à l’inauguration des nouveaux laboratoires du programme de Technologie du génie civil. Situées dans l’ancienne chaufferie du Cégep à Joliette qui a été transformée pour accueillir les laboratoires sur trois étages, ces installations permettront aux étudiants ainsi qu’aux enseignants d’avoir accès à des équipements à la fine pointe de la technologie. Ces équipements permettront, entre autres, la réalisation de projets concrets et de nouveaux essais en laboratoire. Les nouveaux locaux abritent désormais un laboratoire de béton au rez-de-chaussée, un laboratoire pour les enrobés bitumineux au 1er étage et, au dernier étage, un laboratoire pour la mécanique des sols et de la géotechnique.

« Ces nouveaux espaces favoriseront l’apprentissage et la mise en application des notions théoriques par les laboratoires pratiques qui y seront enseignés. D’ailleurs, les transformations effectuées dans les laboratoires permettront de répondre aux besoins engendrés par le marché du travail dans un environnement d’études propice au développement des compétences de nos étudiants. Nous travaillons également au développement de la recherche dans ce domaine, en partenariat avec les entreprises, qui pourrait ainsi mettre à profit nos équipements et nos étudiants », affirme monsieur Sylvain Riendeau, directeur adjoint aux programmes techniques du Cégep régional de Lanaudière à Joliette.

UN INVESTISSEMENT DE 1,74 M$

Rappelons que le Cégep régional de Lanaudière à Joliette a obtenu en février 2017 un financement du gouvernement fédéral de 726 900 $ dans le cadre du programme « Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires », ainsi qu’une contribution de 814 700 $ du gouvernement du Québec par l’entremise du « Plan québécois des infrastructures ». La dernière portion du montage financier, environ 200 000 $, provient du Cégep et d’autres partenaires.

« Le Cégep régional de Lanaudière est très fier de voir ce projet se concrétiser dans le cadre de son projet d’investissement de la modernisation des infrastructures. Cette collaboration entre les gouvernements fédéral et provincial permet à nos étudiants d’étudier dans un environnement bénéficiant d’infrastructure et d’équipements performants et qui profiteront aux employeurs de la région de Lanaudière », a déclaré le directeur général du Cégep régional de Lanaudière, monsieur Marcel Côté.

Sur la photo:

M. Marcel Côté, directeur général du Cégep régional de Lanaudière, M. Sylvain Riendeau, directeur adjoint aux programmes techniques du Cégep à Joliette, Mme Danny Lévesque, coordonnatrice du programme de Technologie du génie civil et M. Pierre-Luc Bellerose, conseiller politique de la ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault et représentant de la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Hélène David.