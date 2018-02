La municipalité de Saint-Didace présente son nouveau chalet des loisirs

Le vendredi 9 février dernier, quelques heures avant l’ouverture de la programmation du Festival des neiges annuel, la municipalité de SaintDidace a officiellement inauguré son nouveau chalet des loisirs prenant place dans le parc Claude-Archambault.



« Cet espace multifonctionnel et clé en main permet à tous nos citoyens de disposer d’une offre de service diversifiée et adaptée à leurs besoins », a souligné M. Yves Germain, maire de Saint-Didace, lors de l’évènement.



Sa réalisation a été rendue possible par un appui financier du gouvernement du Canada, plus précisément par son Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150).



Initié en 2017, ce projet de la municipalité a été encadré d’un comité de travail formé d’élus, bénévoles et citoyens, tous utilisateurs réguliers des fonctionnalités du parc Claude-Archambault. L’ancien chalet, âgé de 40 ans, ne disposait pas de commodités appropriées.



Parmi les travaux effectués sur le nouveau bâtiment, notons la mise en place d’un système d’installation septique et d’un système de ventilation et climatisation écoénergétiques. Il contiendra également une cuisine complète avec réfrigérateur et deux locaux fermés à la disposition du club de pétanque et des responsables des loisirs. Un abri extérieur permanent, un éclairage de qualité, des bancs et crochets s’ajoutent à la métamorphose du chalet.



La municipalité poursuit ses démarches pour l’aménagement d’un terrain de pétanque et pour l’optimisation de la patinoire.

Sur la photo

M. André Villeneuve, député provincial de Berthier; Mme Guylaine Groleau, attachée politique de Mme Ruth Ellen Brosseau, députée fédérale de Berthier-Maskinongé; M. Yves Germain, maire de Saint-Didace; Mme Chantale Dufort, directrice générale de Saint-Didace et M. Pierre-Luc Bellerose, conseiller politique au cabinet de Mme Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière.