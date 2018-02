Place à la troisième édition de La Classique hivernale chasse & pêche de la Ville de Saint-Gabriel!

La Ville de Saint-Gabriel est heureuse de convier tous les amateurs de chasse, de pêche et de plein air à la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon samedi le 10 mars prochain, alors que se tiendra la troisième édition de sa Classique hivernale chasse & pêche.

« Pour une troisième année consécutive, la Ville de Saint-Gabriel aura la chance de devenir, l’instant d’une journée, le point de mire du monde de la chasse et de la pêche, lance fièrement monsieur Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel et préfet de la MRC D’Autray. De plus, nous sommes extrêmement honorés de compter sur la collaboration de monsieur José Boily dans la mise en place de cet événement. Sa seule présence à nos côtés nous procure une crédibilité et un rayonnement inespéré. Finalement, je tiens à remercier JM Sports Saint-Gabriel pour son soutien indéfectible «, tient-il à préciser.



« JM Sports St-Gabriel est fier de s’associer à un événement d’envergure comme La Classique hivernale chasse & pêche », mentionne pour sa part monsieur Maxime Jobidon, directeur des affaires chez JM Sports Saint-Gabriel.



« La Classique hivernale chasse & pêche de Saint-Gabriel, c’est l’occasion parfaite pour favoriser la transmission du savoir à des passionnés... par des passionnés, » ajoute monsieur José Boily, coordonnateur de l’événement et animateur de l’émission Québec à Vol d’oiseau (QVO) sur les ondes de TVA Sports.

Encore cette année, cinq conférenciers se succéderont à tour de rôle dans la salle Jean Coutu, soit Mario Huot pour la chasse du dindon sauvage, Robert Doiron pour la chasse du cerf de Virginie, Jean Lemay pour la pêche de la truite mouchetée, José Boily pour la chasse de l’oie blanche et Johnny Lebel pour la chasse de l’orignal.



En outre, l’équipe de JM Sports Saint-Gabriel sera sur place avec plusieurs produits Honda en exposition comme VTT, côte-à-côte, génératrice, hors-bord et plus encore. Leurs conseillers se feront d’ailleurs un plaisir de répondre aux questions des visiteurs tout en évaluant leurs besoins, que ce soit au niveau de la chasse ou de la pêche et leur donneront la chance de participer au tirage d’une génératrice HONDA EU2000i , 2000 watts 120vca inverter, ultra silencieuse et munie d’une sortie 12 volts 8 ampères d’une valeur de près de 1 500 $.

Nouveauté cette année, la Classique hivernale se déplace dans les écoles. En effet, José Boily offrira un atelier de pêche à l’école secondaire Bermon et se rendra à l’école primaire afin de donner dans plusieurs classes une courte conférence présentant les différents poissons qui habitent le lac Maskinongé.

Suivra une partie de hockey amicale sur la glace de la patinoire Familiprix de Saint-Gabriel opposant les étoiles du monde de la chasse et de la pêche à l’équipe de la Ville de Saint-Gabriel. Pendant la partie, plus de 10 000 $ en prix de présence seront distribués de différentes manières aux gens dans les gradins.

Les gens sont invités à demeurer sur les lieux après le match afin de remporter d’autres prix et de discuter avec les professionnels de la chasse et de la pêche dans la salle Jean Coutu.

Le tarif est de 25 $, taxes incluses, donnant ainsi accès aux conférences et à la partie de hockey. Les billets seront en vente dès le 16 février chez JM Sports Saint-Gabriel, à la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel et auprès de l’Association des pêcheurs du lac Maskinongé. Il y aura évidemment des billets à la porte la journée de l’événement.

Pour ceux et celles qui ne voudraient assister qu’à la partie de hockey, le tarif est de 15 $, taxes incluses et les billets seront disponibles sur place la journée même seulement. Gratuit pour les 11 ans et moins.



Cet événement a bénéficié d’un soutien financier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rendu possible grâce aux revenus issus de la vente des permis de chasse, de pêche et de piégeage au Québec.