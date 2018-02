Fête givrée : les Olympiques à Joliette!

En famille ou entre amis, joignez-vous à la fête le 24 février prochain de 10 h à 15 h au parc Des Dalles; le moment parfait pour profiter des joies de l’hiver et pour vivre pleinement la frénésie olympique!

Sous la thématique des Jeux olympiques d’hiver, qui se tiendront simultanément à Pyeongchang, le début de la journée sera marqué par le traditionnel allumage du flambeau et la tenue d’activités sur les différences.

Suivront le déploiement d’une station lecture pour les enfants, le dîner (soupe, saucisses, etc.), les Olympiades à 13 h et la remise des prix sur le podium à 14 h 30.

En tout temps: jeux gonflables, animation et musique, café, thé, chocolat chaud et collations ainsi que plusieurs prix de participations et surprises!

Un beau travail d’équipe

La Fête givrée est organisée par la Maison des jeunes La Piaule de Joliette, dans le cadre du programme Fêtes O’Parc de la Ville de Joliette, en collaboration avec la Maison Parent-Aise, la bibliothèque Rina-Lasnier, la Corporation Les enfants de ma rue, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Joliette, La Soupière Joliette-Lanaudière, la Maison des Grands-Parents du Grand Joliette, la Maison Oxygène Joliette-Lanaudière, l’Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière et l’Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette (APHPSSJ).

Un merci tout spécial à la Caisse Desjardins de Joliette, à l’Union des producteurs agricoles de Lanaudière et aux bénévoles.

Pour de plus amples informations sur la Fête givrée, communiquez avec la Maison des jeunes La Piaule au 450 753-2888.