Une 10e édition pour les Folies blanches de Saint-Paul

Les 26 et 27 janvier, la Municipalité de Saint-Paul tenait la 10e édition des Folies Blanches. L’occasion de s’amuser à l’extérieur a été saisie par de nombreux Paulois et Pauloises.

Le vendredi soir, le parc Amyot a été des plus festifs et les patineurs ont pu pratiquer le patin guidé par l’animation musicale de notre DJ. Pour l’occasion, le sentier glacé était bordé de flambeaux.

Bien que Dame nature annonçait une température incertaine pour le samedi, plus de 400 personnes l’ont défiée et sont venues s’amuser en famille lors des activités organisées par la Municipalité. L’initiation au Fat bike (vélo hivernal) a été très populaire.



Activité de Fat bike au parc Amyot

Aussi, les toujours très appréciés jeux gonflables ont ravi un bon nombre de jeunes qui, en plus de ces structures, ont pu profiter des foyers aménagés sur le site pour savourer une guimauve grillée sur la broche. De plus, plusieurs en ont également profité pour déguster tire d’érable, croissant aux amandes ou chocolat chaud pendant qu’ils faisaient la file pour un magnifique maquillage.

Quelle belle fin de semaine avec les Paulois et Pauloises!