La région de lanaudière au premier rang en matière d’emploi

La ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation, Mme Lise Thériault, est fière de souligner la performance exceptionnelle de la région de Lanaudière en matière d’emploi. En effet, parmi toutes les régions du Québec, Lanaudière se classe en première position pour ce qui est du taux d’emploi pour 2017.

Selon l’Institut de la statistique du Québec :

• En décembre 2017, 6 500 emplois ont été créés dans Lanaudière.

• Le taux de chômage de la région est passé de 4,8 % en novembre à 4,6 % en décembre 2017.

Citation :

«J’accueille cette bonne nouvelle avec enthousiasme. Une fois de plus, la région de Lanaudière se démarque par sa vitalité. Les chiffrent ne mentent pas : les mesures adoptées par notre gouvernement portent leurs fruits et la situation de l’emploi au Québec ne cesse de s’améliorer. En tant que ministre responsable de la région de Lanaudière, je me réjouis des résultats, qui font la preuve du dynamisme de la population. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation, et ministre responsable de la région de Lanaudière