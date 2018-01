Dévoilement du concours Embarque Lanaudière! : Covoiturez et soyez doublement gagnant!

C’est avec enthousiasme que le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) dévoile son concours Embarque Lanaudière ! Pour participer, rendez-vous d’ici le 16 février prochain sur la plateforme Embarque Lanaudière! (www.embarquelanaudiere.ca), cliquez sur covoiturage et offrez ou réservez des trajets de covoiturage. Les personnes participantes courent la chance de gagner un vélo Indie 2 ou une paire de billets pour le spectacle de François Bellefeuille.

Ce concours a pour but d’encourager les Lanaudois et les Lanaudoises à délaisser l’autosolo et à opter pour le covoiturage, une alternative sécuritaire qui permettra à ses usagers de faire des économies tout en contribuant à un environnement plus sain. Le concours Embarque Lanaudière! est accessible à toute personne résidente au Québec âgée de 16 ans et plus. Les bulletins de participation se créent automatiquement lorsqu’une personne offre ou réserve un trajet de covoiturage via la plateforme Embarque Lanaudière! (www.embarquelanaudiere.ca). Chaque participant peut cumuler un maximum de 25 participations. Le concours prend fin le 16 février prochain. Tous les détails se trouvent au www.embarquelanaudiere.ca.

Trois prix et deux partenaires engagés

Soucieux de l’amélioration de la qualité de l’environnement, l’entreprise de vélos A. Vincent, passionné depuis 1926, a généreusement offert au CREL un vélo Indie 2 d’une valeur de 800 $ pour le concours.

Le Théâtre du Vieux-Terrebonne (TVT) abonde dans le même sens. À cet effet, M. Alexandre S. Provencher, directeur communications, marketing et partenariats mentionne que le TVT « soutien les initiatives de transports collectifs et responsables ». Le TVT a décidé de contribuer au concours en offrant deux paires de billets pour le nouveau spectacle de François Bellefeuille.

Le covoiturage, que des bénéfices!

Il faut rappeler que le nombre de véhicules en circulation ne cesse d’augmenter. Entre 2011 et 2016 seulement, la quantité de véhicules de promenade (automobiles ou camions légers) dans Lanaudière a augmenté de 8,6 %. L’adoption de pratiques alternatives comme le covoiturage permettrait une réduction du nombre de véhicules en circulation ce qui engendrerait des bénéfices sociaux, environnementaux et économiques importants, dont l’augmentation de la qualité de l’air ainsi que la diminution du trafic, des probabilités de collisions et des émissions de gaz à effet de serre. De plus, chaque conducteur qui décide de faire du covoiturage peut réaliser des économies pouvant atteindre en moyenne entre 1 000 $ et 2 000 $ par année.

Ce projet est financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Il a été rendu possible grâce à la contribution du Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) et de son partenaire financier, le gouvernement du Québec. Le CREL tient aussi à souligner la contribution des MRC de Matawinie, de Montcalm, de D’Autray, de Joliette, Les Moulins et de L’Assomption, d’une vingtaine de municipalités de la région et de l’entreprise IGA de Berthierville qui ont rendu possible ce projet.