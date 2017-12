Le Centre d’activité physique du Cégep à Joliette divulgue sa programmation des activités de mise en forme en salle pour l'hiver 2018

Le Centre d’activité physique du Cégep régional de Lanaudière à Joliette est heureux d’offrir à la population du Grand Joliette sa nouvelle programmation d’activités de mise en forme en salle pour la session d'hiver 2018.

L’offre d’activités de mise en forme comprend : spinning vélo cardio, zumba et combo cardio-musco-stretch. De même, deux nouveautés ont fait leur apparition dans notre programmation, soit le turbo kick live ainsi que le PiYo, inspiré du pilates et du yoga.



Nous invitons les personnes intéressées à consulter la rubrique Quoi de neuf de notre site Web afin de prendre connaissance de l'horaire, de la description des cours et du formulaire d’inscription. Les activités débuteront dans la semaine du 15 janvier 2018, et ce, pour 10 semaines.

Pour s’inscrire, il faut se présenter au Cégep à Joliette avec le formulaire dûment rempli à l'une ou l'autre de ces dates :

· Le lundi 8 janvier de 18 h à 20 h;

· Le mardi 9 janvier de 18 h à 20 h;

· Le mercredi 10 janvier de 18 h à 20 h.

Le paiement pourra être effectué par cartes de crédit ou de débit ou en argent comptant. Aucun chèque ne sera accepté. Tous les coûts incluent les taxes lorsqu’applicables et un rabais de 15 % sera accordé pour une inscription à un second cours.

Coût pour les activités :

· Résidents(1) : 135 $

· Non-résidents : 150 $

(1) Ce coût s’applique aux résidents des villes de Joliette, Saint-Charles-Borromée et Notre-Dame-des-Prairies, aux étudiants et membres du personnel du Cégep régional de Lanaudière à Joliette ainsi qu’aux membres de leur famille (une preuve sera exigée).

Il est à noter que la programmation des activités aquatiques est dorénavant assurée par la Ville de Joliette. Pour plus d’information, il faut communiquer avec le Service des loisirs de la ville, par téléphone au 450 753-8050.